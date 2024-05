Sofia Stefani, il Gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla». I messaggi e le 15 chiamate il giorno della morte

Quando il 16 maggio Sofia Stefani arriva al comando della polizia locale di Anzola, lei e Giampiero Gualandi si chiudono in stanza e lui ha «già in mente l'omicidio».

E' la ricostruzione del Gip di Bologna Domenico Truppa, che sabato ha disposto il carcere per il 62enne. Tra i due sarebbe iniziata una discussione e l'ex vigilessa avrebbe insistito a voler continuare il rapporto. Allora, Gualandi, «esasperato», impugna la pistola la punta all'indirizzo della donna e preme il grilletto. Poi, consapevole di quello che aveva fatto e di dover dare una versione alternativa, si attiva per chiamare il 118 e «simulare una tragica fatalità".

Una freddezza non comune

Nel valutare le esigenze cautelari per Giampiero Gualandi, il giudice Domenico Truppa, che ha deciso la custodia in carcere accogliendo la richiesta del pm Stefano Dambruoso, evidenzia una «una spiccata pericolosità sociale» e il rischio di reiterazione del reato da parte dell'uomo che ha ucciso la giovane ex collega, la vigilessa Sofia Stefani. «L'utilizzo dell'arma a fronte di soggetto che risultava disarmato esprime una particolare mancanza di controllo e di consapevolezza dell'assoluta incongruità della propria condotta», dice il Gip. «Le inquietanti modalità esecutive dell'azione criminosa poste in essere da Gualandi (che denotano non comune freddezza e disarmante facilità di ricorso all'uso di arma con effetto letale) non lasciano dubbi sulla sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli che per si sta procedendo», aggiunge. Il Gip sottolinea nel provvedimento anche tutte le incongruenze e gli elementi di debolezza della versione difensiva, su un fatto accidentale.

I messaggi

I messaggi che Giampiero Gualandi si era scambiato con Sofia Stefani i due giorni precedenti all'omicidio danno conto che «egli era, in realtà, una persona logorata dalla presenza nella sua vita» della donna, sottolinea il Gip Domenico Truppa che ha disposto il carcere per l'ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia. Agli atti sono stati acquisiti i messaggi di Gualandi, secondo il giudice «inequivoci» mentre le risposte di Stefani erano state eliminate dalla chat. «Non dormo, mangio poco, sono esaurito», le scriveva Gualandi il 14 maggio, due giorni prima del delitto. E ancora: «Non ho più energia per sopportare la pressione, ansia, nervoso, tensione.." e «Sono esausto, me ne vado via senza dire niente a nessuno, non reggo più nulla». Uno stato d'animo che per il giudice «appare perfettamente in sintonia con l'attività di molestia e pressione» da parte di lei che non intendeva troncare la relazione e questo dimostra «quello stato di esasperazione in cui verosimilmente si è trovato a gestire Gualandi ben sapendo della visita della Stefani. Ed è «con questa tensione fortissima» che va ricostruito l'incontro nell'ufficio: tensione sfociata in una discussione «all'interno della quale è ragionevole ritenere che l'uomo abbia impugnato la pistola e premuto il grilletto per chiudere definitivamente i conti con una persona che lo ossessionava da alcuni mesi in maniera incessante». Quel giorno sono risultate quindici chiamate da Stefani a Gualandi.