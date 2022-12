Viabilità, A23 chiuso il tratto tra confine di Stato e Pontebba per ispezione gallerie

UDINE - Dalla mezzanotte di domenica 11 dicembre il tratto della A23 Udine-Tarvisio compreso tra il confine di Stato e Pontebba resterà chiuso per cinque ore al fine di consentire attività di ispezione delle gallerie. Itinerari alternativi: il traffico proveniente dall'Austria verrà dirottato dalla Società Asfinag-gestore autostrade Austriache, dalla A2 Sud Autobahn, presso lo svincolo di Arnoldstein sulla SS83 e, dopo l'ingresso in Italia, potrà proseguire sulla SS13 Pontebbana, con ingresso sulla A23 alla stazione di Pontebba. Il traffico in entrata presso lo svincolo di Tarvisio sud, o lo svincolo di Malborghetto Valbruna, dovrà proseguire lungo la SS13 Pontebbana, fino alla stazione di Pontebba, sulla A23, da dove si potrà entrare in autostrada e proseguire verso Udine.