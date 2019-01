di Angela Pederiva

«Sissy è stata raggiunta da un colpo di pistola nel 2016, mentre si trovava in servizio presso l'ospedale civile di Venezia, in circostanze sulle quali la famiglia ha chiesto di fare chiarezza, e sarà compito dello Stato dare risposte a queste richieste ricostruendo la verità». Così la scorsa settimana, al rientro dai funerali dicelebrati a Taurianova (Reggio Calabria), il sottosegretario pentastellato Vittorio Ferraresi prometteva via Facebook l'impegno delle istituzioni per fare luce sulla tragedia. Ma ora, dopo che Il Gazzettino ha svelato l'esistenza della lettera con cui l'agente di polizia penitenziaria aveva denunciato «fatti gravi» all'interno del carcere femminile della Giudecca , il rappresentante delva oltre, annunciando al nostro giornale, in aggiunta all'inchiesta per l'ipotesi di, pendente in Procura contro ignoti.