Quella lettera di denuncia di Sissy: «Fatti gravi, le mie colleghe...» /Foto

I dubbi sul, restituitoe con unaQuasi nove anni prima dei fatti. Gli interrogativi sulle«mai prese in considerazione», sull'assenza delleE ancora i tanti perché, le «porcherie che Sissy stava scoprendo e che la direttrice del carcere voleva tenere nascoste» . Fino alla domanda principe: «Chi ha sparato quel colpo? Perché si parla troppo facilmente di suicidio?». Punti oscuri che affollano la mente di Salvatore Trovato Mazza, il papà di Maria Teresa, l'agente di polizia penitenziaria del carcere femminile della Giudecca, morta il 12 gennaio scorso dopo due anni e due mesi di coma per un colpo sparato l'1 novembre 2016 all'interno di un ascensore del reparto di Pediatria dell'ospedale Civile di Venezia.Dubbi, quelli di Salvatore, che nascono da una- così la chiamavano - il 30 settembre 2016, un mese e un giorno prima di quel colpo che aveva cambiato tutto. Nella lettera (ora agli atti) indirizzata all'allora direttrice del penitenziario femminile di Venezia, Gabriella Straffi, l'agente Trovato MazzaTemi di cui lei aveva parlato con un'ispettrice (citata per nome nei due fogli, ndr)