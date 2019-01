CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - L'ex direttrice del carcere femminile della Giudecca a Venezia,, interviene sul caso dell'agente, morta dopo due anni di coma per un colpo di pistola alla testa. In una lunga lettera al Gazzettino, Straffi afferma che ebbe un lungo colloquio con l'agente. Era il 30 settembre del 2016 e Sissy le «parlò di dichiarazioni confidenziali raccolte da alcune detenute e che riguardavano esclusivamente un comportamento gravemente scorretto di un'agente nei confronti di una detenuta». Mai, dunque, sottolinea l'ex direttrice, «l'agente Trovato Mazza mi riferì di scambi di stupefacenti all'interno dell'istituto». E quanto alle voci di festini a base di sesso, Straffi spiega che «si è trattato in realtà di una bottiglia di vino e due lattine di birra consumati da due agenti e alcune detenute». Le agenti furono poi punite.