Non rispetta lo stop e si schianta contro un'auto: tre persone ferite

CAORLE - Una mancata precedenza all'incrocio e lo schianto è inevitabile: tre feriti a Caorle. L'incidente è accaduto questa sera, domenica 11 febbraio verso le 19:30 all'incrocio tra le vie Buonarroti e della Meridiana.

Due le auto coinvolte nel botto per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto. Secondo una prima costruzione uno dei due conducenti non avrebbe rispettato uno stop. In quel momento stava a sopraggiungendo l'altra autovettura e il botto è stato inevitabile. Nello schianto tre persone sono rimaste ferite.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme ai soccorritori arrivati sul posto con i sanitari e i vigili del fuoco di Caorle. Con loro anche la polizia locale e il soccorso stradale Vaccaro. Il personale sanitario ha trasferito tutti i feriti all'ospedale di Portogruaro dove sono stati sottoposti alla diagnostica. Per due di loro le condizioni sembrano non preoccupare. Più gravi invece le ferite riportate dal terzo paziente che è stato trasferito in ambulatorio e quindi in osservazione. Tutto è al vaglio degli agenti alla polizia locale che dovranno accertare cause e responsabilità.