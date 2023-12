SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - L'hanno trovata a fianco dell'auto dopo una notte passata al gelo in cerca di aiuto. È finita in ospedale la trentunenne di San Stino di Livenza che nella notte tra venerdì e sabato è sbandata con la sua Toyota Yaris, finendo contro un platano che costeggia la strada metropolitana 59 San Stino-Caorle. La donna, che lavora in un locale di Caorle, dopo aver finito il turno stava rincasando. Verso le 2 di notte avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, pare della cocaina.