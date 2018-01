di Raffaele Rosa

Unadiperdel, la costruzione delle dighe mobili a difesa della Laguna di. La decisione è quella assunta dal, che haieri ilper l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, al fine di acquisire elementi informativi e valutazioni sulla gestione dei finanziamenti stanziati per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia riconducibili al sistema Mose. Una soluzione decisa in accordo con il presidente di Anac, Raffaele Cantone, e il Prefetto di Roma, Paola Basilone.Il gruppo di lavoro è formato da esperti di comprovata esperienza, capacità e professionalità: il generale della Guardia di Finanza Cristiano Zaccagnini, Ufficiale di collegamento presso l'Anac, Michelangelo Lo Monaco, segretario generale in distacco presso la Prefettura di Roma, e Alberto Chiovelli, capo Dipartimento per i trasporti al Mit. La squadra scelta dal Ministro Delrio potrà avvalersi per lo svolgimento dell'attività del Servizio Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere del Mit, potrà acquisire ogni elemento utile e adottare ogni iniziativa idonea per l'assolvimento dei propri compiti. I cantieri del Mose, del resto, sono in stallo e anche la scadenza di fine 2018, annunciata solo un anno fa come data di fine lavori e inizio del triennio di avviamento e collaudo, rischia di non essere più rispettata come lo stesso provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, Roberto Linetti, ha detto chiaramente nei giorni scorsi: «Arrivare a questo fine 2018 con i lavori terminati non sarà facile»...