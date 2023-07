Mose, come sono messe le paratoie dopo dieci anni in acqua: ecco la prima staccata per manutenzione. «Sembra aver tenuto»

VENEZIA - La prima delle 78 paratoie che difendono Venezia dalle acque alte è stata staccata dal fondale per essere avviata al ciclo di manutenzione.

Intervento atteso, a lungo rimandato. Le operazioni si sono svolte oggi pomeriggio, mercoledì 5 luglio, davanti a un gruppetto di autorità per l'occasione riunite nell'isola del Mose, in mezzo alla bocca di porto del Lido.

La paratoia sollevata è la numero 6 della barriera di Treporti ed è stata staccata dal fondale con un mezzo speciale (la cavalletta) usato per posare le paratoie a suo tempo. Ora sarà lasciata a sgocciolare per un giorno e poi portata a Marghera per la manutenzione vera e propria. Sarà trasportata con un pontone e con un pontone la prossima settimana sarà trasportata una paratoia di riserva che sarà messa al posto di questa.

La paratoia era in acqua da dieci anni, il ciclo manutezione dovrebbe essere di cinque anni ma secondo una prima valutazione i materiali avrebbero tenuto bene. Adesso con la prima vera operazione di manutenzione si stabilirà ogni quanto tempo effettivamente sia necessario ripeterla.