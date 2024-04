Dubai allagata, lo chef friulano in attesa della sua brigata bloccata nell'acqua alta: «Sembra una piscina»

SACILE - «Chef, it's seems like a swimming pool (Cuoco, sembra una piscina)». Lui, Nicholas Tomei, 32enne friulano capo chef di un lussuoso ristorante, il Papas di Dubai Marina, è riuscito a raggiungere il posto di lavoro, ma la sua brigata di cucina sembra ancora bloccata tra i mille disagi che in queste ore stanno interessando la metropoli. «Sto andando alla stazione per vedere se la metro funziona» è il messaggio video che gli manda chi lavora con lui al locale, mostrandogli una situazione che ha dell'incredibile.

L'acqua arriva alle ginocchia. Dubai sembra Venezia che fa i conti con l'acqua alta. «Troppi problemi chef» continua l'uomo, a cui non manca un po' d'ironia, perché tutto «sembra una piscina».