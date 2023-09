Auto contro moto: schianto mortale a Mirano. Vittima un uomo di 31 anni

MIRANO (VENEZIA) - Schianto mortale nella mattina di lunedì 11 settembre, intorno alle 8.30, a Mirano: un'auto si è scontrata con una moto, a perdere la vita un motociclista di 31 anni di Martellago, di origini romene. L'incidente è avvenuto in via Giorgione, incrocio con via Cavin di Sala, a quanto sembra dai primi riscontri, a causare lo scontro è stata una mancata precedenza.