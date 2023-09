Mestre. Guasto elettrico all'Ospedale dell'Angelo: scatta l'allarme per un principio d'incendio

MESTRE (VENEZIA) - I tecnici dell'Ospedale dell'Angelo sono stati impegnati nella serata di oggi, venerdì 1 settembre, per affrontare un incidente tecnico nei sotterranei della struttura: il personale di Veneta Sanitaria è infatti intervenuto per spegnere un principio di incendio in una cabina elettrica, dove ha preso fuoco un quadro di rifasamento.

Al primo verificarsi del problema, i sensori antifumo e i sistemi di allarme antincendio, che hanno correttamente funzionato, hanno allertato la Control Room. L'intervento immediato ed efficace dei tecnici e degli elettricisti ha prontamente risolto il problema, mentre entrava in funzione il trasformatore di riserva, che ha subito ripristinato la fornitura elettrica alla struttura.

Nessuna ricaduta si è quindi registrata sull'attività dell'Ospedale.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno potuto limitarsi a verificare la corretta gestione dell'incidente da parte della Control Room dell'Angelo.