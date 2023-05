Casa a fuoco per un guasto all'impianto elettrico: famiglia intossicata

SCHIO - Alle 1.20 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in contra' Barona a Schio per l'incendio divampato all'interno di un'abitazione disposta su tre livelli: una famiglia di 5 persone, tra cui due minori, sono rimasti leggermente feriti e intossicati. I pompieri accorsi da Schio e con i rinforzi dei volontari di Thiene e dell’autoscala giunta dal comando di Padova, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno riguardato tutta l'abitazione.



L’intera famiglia, evacuata prima dell'arrivo dei soccorsi, è stata presa in cura del personale sanitario del Suem, che li ha assistiti e poi trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Ingenti i danni subiti dalla struttura, dichiarata inagibile. Le cause dell’incendio, di probabile, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba.