Bmw 320, incendio per colpa di un guasto elettrico: automobilista illeso Foto

NOVENTA PADOVANA - Paura oggi 20 aprile alle 16,15 in via Valmarana a Noventa Padovana. Un trentenne di Padova al volante di una Bmw 320, mentre procedeva dalla zona industriale verso il centro ha notato del fumo uscire dal cofano e ha avuto la prontezza di riflessi di parcheggiare proprio di fronte alle scuole medie e a mettersi in salvo. In pochi istanti il fumo ha lasciato spazio alle fiamme.

Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. Sul posto di sono portati i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Il traffico è stato inibito per consentire agli operatori di muoversi senza impedimenti. L'incendio è stato domato e l'area messa in sicurezza. L'incendio, dai primi riscontri è partito da un probabile problema all'impianto elettrico. Dopo le 17 la viabilità è tornata regolare.