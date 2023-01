Incendio a Orsago. Fiamme nella camera dei tre bambini: la famiglia si rifugia sul terrazzo

ORSAGO (TREVISO) - Letto a fuoco nella cameretta dei bimbi, un'intera famigliola si rifugia nel terrazzo e viene salvata dai vigili del fuoco. Notte di paura e tragedia sfiorata per una famiglia di origini ghanesi con tre figli piccoli (3, 6 e 9 anni) che abita a Orsago, in una casa affacciata sulla Pontebbana accanto al distributore Eni. Verso le 2.45 in una delle camerette si innesca un principio di incendio. Il motivo? Un guasto elettrico, secondo i primi riscontri. Le fiamme intaccano uno dei letti su cui fortunatamente non stava dormendo nessuno. In pochi minuti il fumo invade la stanza e raggiunge anche quelle vicine. I genitori si svegliano in tempo per rifugiarsi sul balcone insieme ai loro piccoli. Scatta la chiamata ai vigili del fuoco. Quando la squadra proveniente dal distaccamento di Conegliano arriva sul posto, li trova sconvolti e infreddoliti sul terrazzo al primo piano. I pompieri li portano in salvo e spengono le fiamme. Sul posto è accorsa anche un'ambulanza, ma nessuna delle cinque persone ha avuto bisogno di cure mediche: stavano tutti bene. Se la sono cavata con un forte spavento. La casa non ha subìto grossi danni perché le fiamme sono state contenute: gli inquilini potranno rimetterci piede dopo aver pulito e arieggiato a dovere le stanze invase dal fumo. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate verso le 5 e ora sono in corso ulteriori verifiche per accertare le cause del rogo.