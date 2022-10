CAMPOSAMPIERO - Gli oltre duemila studenti dell’istituto secondario Newton Pertini ieri non sono potuti andare a scuola a causa di un guasto alla centralina dell’Enel in via Puccini.



LA DECISIONE

Gli improvvisi problemi alle apparecchiature che garantiscono la fornitura di energia elettrica registrate verso le 5 del mattino, oltre al black out delle linee telefoniche e internet della zona, hanno costretto la dirigente scolastica della scuola di Camposampiero a prendere la decisione di sospendere le lezioni, solo mezz’ora prima del suono della prima campanella: «Ci siamo trovati di fronte ad una grave situazione ed abbiamo pensato al male minore per tutti i ragazzi e il personale scolastico- ha spiegato la dottoressa Chiara Tonello-. Non ce la siamo sentita di far entrare gli studenti in classe perché il guasto non era risolvibile in tempi brevi. E’ stata una scelta inevitabile, dettata dall’impossibilità di far accedere più di 2150 persone (compreso il personale scolastico) in un edificio privo di impianto antincendio funzionante, privo di corrente elettrica e con attività pericolose in essere sulla linea elettrica stessa». «Tra l’altro - ha aggiunto la preside - la centralina dell’Enel in via Puccini si trova all’interno della nostra scuola e all’arrivo da Limena di un generatore temporaneo sistemato dentro il perimetro del Newton, c’erano delle scariche che potevano nuocere alle persone presenti. Non c’era inoltre la possibilità di usare gli ascensori per le persone con disabilità. Di fronte ad una scuola inagibile e a tanta insicurezza non abbiamo potuto far altro che rinviare tutti gli studenti a casa. Non volevamo assolutamente correre rischi inutili».



L’USCITA IN SICUREZZA

L’uscita degli studenti dal cortile è avvenuta con il supporto e l’assistenza degli agenti della polizia locale e dei carabinieri. D’accordo con il provvedimento della preside del Newton è la sindaca di Camposampiero Maccarrone: «Si è dovuto intervenire in emergenza - ha confermato la prima cittadina -. Ringrazio i vigili per il servizio con il quale hanno garantito la sicurezza del deflusso di massa dei ragazzi. Già in mattinata l’energia elettrica era tornata nella scuola e nelle famiglie della zona grazie ad un generatore temporaneo. Nei prossimi giorni i tecnici dell’enel potranno tranquillamente ripristinare le linee senza problemi, in quanto i ragazzi ritorneranno tra i banchi solo mercoledì prossimo».