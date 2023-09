Bambino investito ad Azzano Decimo, trasportato in ospedale in gravissime condizioni

AZZANO DECIMO - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 settembre, in via Peperate nel territorio comunale di Azzano Decimo, dove un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto. Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica proveniente da Pordenone. Attivata per quanto di competenza le forze dell'ordine. Il ferito è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in codice rosso, con l'ambulanza con l'equipe dell'automedica a bordo, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.