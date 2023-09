San Michele al Tagliamento. Schianto sulla Triestina: centauro sbalzato per diversi metri, è grave

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Schianto sulla "Triestina" a San Michele al Tagliamento: un centauro viene sbalzato da sella e vola per diversi metri.

L'incidente è accaduto questa mattina, martedì 5 settembre, poco dopo le 7 lungo la Statale, nel tratto compreso tra Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento. Due i veicoli coinvolti: una moto e un suv BMW. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Secondo una prima sommaria ricostruzione i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Nel botto il centauro è stato sbalzato da sella volando per diversi metri. Subito la chiamata di soccorso è stata lanciata da alcuni automobilisti. A intercettare la richiesta d'aiuto il Sores di Palmanova che ha inviato sul posto i sanitari di Latisana con l'ambulanza. Dalla centrale operativa del Suem di Mestre hanno invece inviato Leone 1, l'elicottero alzatosi in volo da Treviso. Il centauro è stato stabilizzato e quindi trasferito d'urgenza all'ospedale di Mestre. Inevitabili disagi per la viabilità con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.