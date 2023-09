Perde il controllo dell'auto, sbanda, sfonda un muretto e finisce ruote all'aria sopra i binari del treno

REMANZACCO - Per il controllo dell'auto, sbanda, sfonda un muretto e finisce a ruote all'aria sopra i binari del treno. Alle ore 12.45 di oggi, 4 settembre,I vigili del fuoco del distaccamento di Cividalesono intervenuti sulla SS 54 nel comune di Remanzacco (Udine) per un’incidente stradale con una sola autovettura coinvolta. La vettura, dopo aver perso il controllo, è uscita di strada abbattendo il muretto che separa la strada statale dalla linea ferroviaria Udine – Cividale finendo sui binari a ruote all’aria.

Giunti sul posto i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l’area del sinistro, il guidatore dell’autoveicolo uscito dal mezzo autonomamente era già stato preso in carico dal personale sanitario, e hanno richiesto l’intervento dell’autogru per rimuovere il veicolo incidentato dai binari. Giunta sul posto l’autogru ha provveduto a sollevare l’autovettura e riportarla sulla sede stradale dove è stata caricata su un carro attrezzi.

Sul posto, per quanto di competenza, personale sanitario e forze dell’ordine.