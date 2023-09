Incidente al Lago d'Olbe. Giovane prova a fare un tuffo con doppio salto mortale ma il fondale è basso: portato in ospedale

SAPPADA - Giovane si tuffa nel lago Grande d'Olbe ma qualcosa va storto. Si tratta di un 17enne che, da quanto si apprende, oggi, 3 settembre, voleva fare un doppio salto mortale ma il fondo troppo basso del lago ha fatto sì che impattasse sui sassi dopo un giro e mezzo. Immediata la chiamata ai soccorsi, il giovane ha dovuto però attendere un po' l'arrivo dell'elicottero in quanto c'era turbolenza e il pilota non riusciva ad atterrare nelle vicinanze. Così ha scaricato l'infermiere ed è riuscito ad avvicinarsi solo successivamente sbarcando il tecnico di elisoccorso e il medico che hanno potuto raggiungere il ferito che nel frattempo, era stato tirato fuori dall'acqua e posizionato su una sponda in pendenza. All'arrivo del medico, era ipotermico e molto provato per la ferita. I soccorsi lo hanno imbarellato e trasportato in un'area pianeggiante dov'è stato imbarcato per essere portato all'ospedale di Udine.