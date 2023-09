Incidente al lago di Santa Croce: motociclista veneziano perde il controllo della moto, sbatte contro il guardrail e muore

ALPAGO (BELLUNO) - Un 65enne veneziano, Massimo Rosa, ha perso la vita in un incidente stradale in moto. È successo oggi pomeriggio, venerdì 1 settembre, intorno alle 17.35, nella strada Alemagna, poco dopo la Casa Cantoniera nella zona del lago di Santa Croce.

Il centauro è uscito di strada in prossimità di una curva andando a sbattere contro il guardrail vicino al monte. Immediata la chiamata ai soccorsi arrivati con ambulanza ed elisoccorso. Ma per lui non c'è stato niente da fare, è deceduto sul colpo. La Statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere i rilievi del caso ed è stata riaperta intorno alle 19.30 con senso di marcia alternato.

È stata esclusa la responsabilità di terze persone, la causa sarebbe da attribuire alla velocità che stava tenendo Massimo Rosa forse tradito dalla sinuosa alternanza tra curve e rettilinei e dalla carreggiata larga e sgombra. Un contesto che potrebbe averlo indotto ad aprire il gas, senza considerare che proprio all'altezza della casa cantoniera dove ha trovato la morte, la serie di curve e co trocurve è particolarmente insidiosa.