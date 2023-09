Sbanda con l'auto e si schianta contro un platano che costeggia la strada: 20enne gravissimo

SAN STINO DI LIVENZA - Sbanda con l'auto e si schianta contro un platano: grave un 20enne. L'incidente è accaduto questa mattina, domenica 10 settembre, verso le 7.30 a San Stino di Livenza. Il giovane stava percorrendo via Pordenone a Corbolone quando improvvisamente la Renault che guidava è sbandata. L'auto è andata a schiantarsi contro un platano e il giovane è rimasto incastrato in ciò che è rimasto dell' abitacolo. Alcuni residenti hanno lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto l'elicottero di Treviso assieme ai colleghi di Portogruaro in ambulanza. Con loro anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro e i carabinieri. Per i pompieri non è stato semplice liberare il giovane che è stato poi caricato in elicottero e portato in ospedale a Mestre.

Le sue condizioni sono molto gravi. Ora i carabinieri stanno lavorando per appurare cause che hanno portato al terribile incidente. L'auto, rimossa dal soccorso stradale Vaccaro, è stata sottoposta a sequestro.