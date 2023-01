Mira, frontale all'alba: una bambina di 10 anni in codice giallo ricoverata all'ospedale dell'Angelo

MIRA - Frontale all'alba: una bambina di dieci anni in codice giallo ricoverata all'ospedale dell'Angelo. Alle 6.05 del mattino due veicoli si sono scontrati nella frazione di Mira Taglio in via Nazionale. Quattro le persone coinvolte nello schianto, tra loro una bambina di dieci anni. Immediato l'intervento del Suem. La piccola è stata trasportata all'ospedale di Dolo e poi trasferita all'ospedale dell'Angelo di Mestre.