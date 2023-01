Paura all'alba, Toyota finisce rovesciata nel canale con 4 soldati americani a bordo: tutti illesi

Arzignano - Incidente poco prima delle 3:30 di questa notte, 28 gennaio, in località Restena: pompieri in azione per il rovesciamento di un’auto nel fossato: ferito l’autista che era rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito all’ospedale di Arzignano. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Schianto a Monteviale

Alle 4:45, altro incidente in viale Zilieri a Monteviale per un’auto Toyota Corolla con 4 americani a bordo che è finita rovesciata fuori strada in un canale d’irrigazione. I vigili del fuoco intervenuti da Vicenza, hanno messo la vettura in sicurezza, mentre i quattro occupanti sono venuti fuori illesi sono stati assistiti da un’ambulanza del 118.

Sul posto i carabinieri della Setaf e la military police statunitense. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.