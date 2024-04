Noemi morta a 4 mesi per una malattia rara, i genitori: «Aiutate la ricerca»

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Morta a 4 mesi dalla nascita per colpa di una malattia metabolica rara. Il destino di Noemi Dall'Arche, figlia di papà Christian e mamma Mary, si è purtroppo compiuto, facendo sprofondare nel dolore tutta la comunità di Farra di Soligo ema anche quelle di Gaiarine, di Codognè e di Miane, paesi di origine dei genitori della piccola. In questo momento terribile, ringraziando tutti coloro che stanno dimostrando affetto nei loro confronti, papà Christian e mamma Mary hanno deciso di lanciare un appello: «Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che ci sono stati vicini, a partire dall’associazione padovana Cometa A.S.M.M.E.. Grazie a loro si possono diagnosticare, con gli screening metabolici, malattie che fino a qualche anno fa non si conoscevano: senza di loro questa possibilità non esisterebbe. Ringraziamo anche, oltre alle nostre comunità, gli amici e gli operatori sanitari di Padova e Treviso». L'ultimo saluto a Noemi verrà dato lunedì alle 15 nella chiesa arcipretale di Farra di Soligo, dove domani alle 20 si terrà una veglia di preghiera.