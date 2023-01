DOLO - Un incidente stradale ha cambiato la vita ad un ragazzo dolese di appena sedici anni. E' accaduto l'antivigilia di Natale all'incrocio fra il ponte mobile sul naviglio che conduce, lungo via Badoera, in direzione Sambruson e la regionale 11, quando due ragazzi minorenni vi furono coinvolti ed uno dei due, che viaggiavano assieme in motorino, nonostante un immediato intervento chirurgico effettuato all'ospedale di Dolo, é rimasto paralizzato. Alla disperazione umana del ragazzo e della famiglia e quella di conseguenza anche dell'investitore si è contrapposta ben presto una gara di solidarietà di amici, compagni, vicini e di tutti coloro che hanno a cuore lo sfortunato giovane. La vicenda, seppure con dinamiche diverse, ricorda quella di Pietro Martire che durante una gara del campionato di calcio, a Camponogara, a seguito di uno scontro di gioco rimase paralizzato il 10 aprile 2004 a soli 25 anni. Martire ha saputo con coraggio e grande determinazione reagire in modo splendido alla disgrazia. L'augurio che ciò accada anche per il ragazzo che quaranta giorni fa è stato vittima del tragico incidente stradale. Peraltro anche lui era un giocatore di calcio e militava nel settore giovanile del Galaxy Mira. Nei giorni scorsi è partita da parte della società mirese, che ha dimostrato ancora una volta la propria grande sensibilità, una sottoscrizione per aiutare Lorenzo e la sua famiglia definita Insieme per Lorenzo - una donazione dal cuore'.

SPORT

«Come molti di voi sapranno si legge nella sottoscrizione Lorenzo , atleta della nostra società ha subito un incidente stradale con gravissime conseguenze. Oltre alla nostra vicinanza e solidarietà, Lorenzo e la sua famiglia avranno bisogno di un aiuto economico in previsione delle ingenti spese mediche e ospedaliere da sostenere. Chi lo desidera ha la possibilità di dare un contributo. L'obiettivo della raccolta vuole garantire a Lorenzo la possibilità di ritornare a casa con attrezzature adeguate e con un progetto di speranza per il suo futuro». Chi volesse contribuire potrà fare un versamento o tramite bonifico, indicando nella causale Insieme per Lorenzo' al codice Iban IT50S0303202001010000811962. La società raccoglie delle generosità di chi ritenesse voler fare una donazione, anche nella segreteria della propria sede sociale del Galaxy di Mira. Al termine della raccolta diretta la società calcistica mirese provvederà ad effettuare un bonifico cumulativo con l'importo complessivo.