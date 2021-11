Schianto tra motorini nella notte: 17enne in prognosi riservata all'ospedale di Mestre

PORTOGRUARO - Schianto tra motorini nella notte, tre ragazzi tra i 17 e i 24 anni, tutti di Portogruaro, finiscono in ospedale. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. Mancava una manciata di minuti alla mezzanotte quando due amici 17enni, in sella allo scooter, sono arrivati all'incrocio tra le vie Macchiavelli e Isonzo nel rione di Santa Rita a Portogruaro. Proprio su viale Isonzo stava transitando un 24enne, sempre del posto, in sella a sua volta a uno scooter.

Tutto dovrà essere accertato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Portogruaro, intervenuti per fare piena chiarezza su quanto successo, ma secondo una prima ricostruzione la coppia di amici non avrebbe rispettato lo "stop" immettendosi su viale Isonzo proprio mentre stava per sopraggiungere il 24enne. Inutile il tentativo dei ragazzi di evitare l'impatto. I due ciclomotori si sono scontrati con il gruppo di giovani che è volato sull'asfalto. Ad avere la peggio il conducente 17enne che è stato travolto dal suo stesso motorino. Il personale medico ha quindi optato per l' ìmmediato trasferimento del 17enne all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove è ricoverato con prognori riservata. Meno gravi le condizioni dell'amico e del 24enne.