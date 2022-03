Auto tampona un motorino, il giovane in sella viene "caricato" sul cofano e sbalzato sull'asfalto: l'investitore fugge

SCHIO - Tampona un motorino, il giovane motociclista viene "caricato" sul cofano dell'auto che segue e l'investitore fugge. Oggi, sabato 19 marzo, alle 15.40, tre minorenni, ognuno di loro alla guida di un motociclo, stavano percorrendo viale dell'Industria con direzione Piovene Rocchette. Giunti all'altezza della rotatoria con via Luigi Dalla Via, il primo di loro ha rallentato per dare la precedenza a un'auto che aveva già impegnato la rotatoria, e viene tamponato da una Peugeot 207 di colore grigio, che stava sopraggiungendo.

Il ragazzo in sella al motorino è stato caricato sul cofano della Peugeot per poi essere sbalzato sull'asfalto. Dall'auto investitrice è sceso il passeggero, mentre il conducente dopo essere passato con la sua macchina sopra al motorino è fuggito. La Polizia Locale ha ritrovato la Peugeot in via Lago di Alleghe, abbandonata in prossimità del Comune di Marano Vicentino. Il conducente si era allontanato, ma gli accertamenti per risalire alla sua identità sono a buon punto. Il minorenne investito, subito soccorso dagli automobilisti di passaggio e dai suoi compagni, ha riportato fortunatamente solo lesioni lievi.