CORDENONS - Uno era intento a preparare la miscela per il motorino, l'altro fratello giocherellava con l'accendino. Erano nel garage di casa. Secondo le prime ipotesi, si sarebbero formati dei vapori e improvvisamente una scintilla o la fiammella dell'accendino avrebbero innescato un incendio. È successo ieri pomeriggio, verso le 16, in vial di Lares a Cordenons. I due ragazzi sono stati notati da una vicina di casa mentre scappavano cercando riparto all'esterno della villetta bifamiliare, dietro di loro fiamme e fumo. Il maggiore, 22 anni, ha riportato ustioni di primo e secondo grado a volto e mani. È stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara, a Trieste. Il minore, 16 anni, è rimasto illeso, ma è stato comunque portato in pronto soccorso per controlli. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Squadra Volante, ieri pomeriggio intervenuti per ricostruire l'incidente domestico.



I SOCCORSI

A chiamare i soccorsi è stata la vicina di casa. Erano le 16. Il Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha inviato a Cordenons un'autopompa, due autobotti, un'autoscala e il funzionario di guardia. Il garage era in fiamme, i due ragazzi già in salvo all'esterno, mentre i genitori stavano rincasando. Alcuni pompieri, muniti di autoprotettori, hanno cominciato ad aggredire il fuoco. Gli altri colleghi si sono presi cura dei due ragazzi fino all'arrivo del personale sanitario, arrivato in vial di Lares con ambulanza e automedica. I soccorritori si sono concentrati sul 22enne, che aveva evidenti segni di ustioni. Era cosciente, ma i medici rianimatori, dopo averne valutate le condizioni, hanno deciso di intubarlo e di trasportarlo a Trieste. Il fratello è stato visitato, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione.



LO SPEGNIMENTO

Le operazioni di spegnimento hanno impegnato i Vigili del fuoco fino alle otto di sera. Non è stato facile domare le fiamme che si erano insinuato nel corridoio che permette di accedere al piano rialzato dell'abitazione. I pompieri, arrivati a Cordenons in forze, sono riusciti a scongiurare che il fuoco si propagasse al piano superiore. Hanno attaccato il rogo dal garage e poi dal piano superiori finché non sono riusciti a bloccare l'incendio. Poi è cominciato il lungo lavoro di smassamento, bonifica e messa in sicurezza dell'abitazione. I danni sono ingenti. Le fiamme hanno danneggiato il controsoffitto del garage e distrutto tutto ciò che vi era riposto all'interno, anche il motorino dei due ragazzi, il fumo ha fatto tutto il resto, raggiungendo anche il piano rialzato. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, che devono gare ulteriori accertamenti, anche se dalle testimonianze raccolte sembra che l'innesco possa essere individuato nell'accendino.



INAGIBILE

L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Dovranno essere fatte della valutazioni strutturali per capire quali siano i danni provocati dall'elevato calore. Da valutare anche le conseguenze patite dall'impianto elettrico. I danni più gravi sarebbero limitati a garage e corridoio, anche se il fumo ha annerito anche le stanze del piano rialzato. Al momento la famiglia ha potuto trovare alloggio da parenti.