Colpisce due auto davanti a un bar di Conegliano e scappa: 10mila euro di danni. Pirata incastrato dalle telecamere

CONEGLIANO (TREVISO) – Va a sbattere contro due auto in sosta e scappa, lasciandosi alle spalle oltre 10mila euro di danni. Ma il “pirata della strada” ha le ore contate: la macchina è stata individuata grazie alle telecamere e al racconto di un testimone.

Resta solo da verificare se al volante ci fosse il proprietario o se a guidare fosse qualcun altro.

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 29 e oggi, sabato 30 marzo, in via Immacolata di Lourdes, a Conegliano. Stamattina per i gestori cinesi del bar Tamurè Due è stato un risveglio amaro: una sorpresa tutt’altro che gradita alla vigilia di Pasqua. Qualcuno aveva colpito le loro auto, provocando danni notevoli alle fiancate e alle sospensioni. L’Audi nera era finita addirittura sul marciapiede per la violenza dell’impatto. Nessun biglietto, però, accanto alle vetture. Il responsabile se l’era svignata senza lasciare le proprie generalità in modo da risarcire i danni tramite assicurazione. L’incubo di ogni automobilista.

Con l’aiuto di un amico, hanno attivato la polizia locale e coinvolto gli altri esercenti, a caccia di telecamere o testimoni dell’impatto. Qualcuno aveva sentito un botto tra le 3 e le 3.30. Proprio a quell’ora era sfrecciata dal centro città verso San Pietro di Feletto una 500 X di colore verde. La polizia locale sta chiudendo il cerchio sul responsabile, verificando chi fosse effettivamente al volante. L’automobilista dovrà risarcire il danno.