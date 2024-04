Godega. Colpisce le auto parcheggiate e scappa: caccia al pirata. Ha fatto strike di veicoli a Bibano. Sui social l'appello delle vittime

GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Colpisce le auto in sosta e scappa, lasciandosi alle spalle migliaia di euro di danni. E' successo nella notte fra sabato 13 e domenica 14 aprile a Bibano, frazione di Godega. Qui, in via Zoncé un automobilista probabilmente ubriaco ha fatto strike di veicoli e si è dileguato.

All'una i residenti hanno sentito un botto e sono corsi a vedere ma l'auto "pirata" era già sfrecciata via. In compenso hanno trovato danni ingenti. La vettura ha centrato in particolare il carrello agganciato a un suv Mitsubishi, di cui ha mandato in frantumi il linotto posteriore. Tra i detriti però ci sono alcuni pezzi dell'auto pirata: indizi che potrebbero incastrare chi era alla guida.

Intanto il proprietario di una delle vetture danneggiate ha lanciato un appello sul gruppo Facebook del paese, nella speranza di trovare eventuali testimoni e ottenere informazioni utili a chiudere il cerchio sul responsabile dello strike.