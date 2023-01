Mestre. Paura in tangenziale, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: due feriti. Traffico in tilt

MESTRE - Incidente questa mattina, lunedì 30 gennaio, verso le 06.30 lungo la A57 tangenziale di Mestre in entrata al Terraglio in direzione Trieste. Un'auto, dopo essersi immessa in tangenziale, ha sbattuto contro il guardrail sfondandolo e andando a finire la propria corsa contro le scalette di emergenza. Due le persone ferite. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Sul posto la polizia stradale, il 118 per i soccorsi, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venezia che sta operando per il ripristino del guardrail danneggiato. Si sono formate code nel tratto tra Castellana e Terraglio e la situazione è tornata alla normalità verso le 10.