Auto si rovescia sul fianco, ferite le due persone a bordo. Uno è grave, trasportato con l'elicottero

MANSUE' (TREVISO) - Auto si rovescia sul fianco nella notte, le due persone a bordo rimangono ferite. L'incidente è successo attorno all'una di questa notte, 30 gennaio, in piazzale Europa a Mansuè. Sul ponto sono intervenuti i pompieri arrivati da Motta di Livenza che hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le persone rimase incastrate nell’abitacolo. I feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per stabilizzati, poi trasferiti in elicottero e ambulanza in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le due persone a bordo dell'auto, D.R. di 64 e B.C. di 51 anni, sono rimasti feriti in maniera importante ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati ricoverati negli ospedali di Conegliano ed Oderzo.