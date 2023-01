Schianto tra auto nella notte: sei persone coinvolte, due finiscono all'ospedale

MANZANO - Sei persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale accaduto poco prima delle 2 di oggi, domenica 29 maggio, in via Roma, a Manzano (Udine), due sono finiti all'opsedale per le ferite riportate. Le cause dello schianto sono in corso di accertamento, mentre gli infermieri della Sores hanno attivato gli equipaggi dell'automedica e dell'ambulanza, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco per quanto di competenza.