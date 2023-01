Perde il controllo dell'auto ed esce di strada in paese: morto

UDINE - Una persona è morta a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto questo pomeriggio, 29 gennaio 2023, poco dopo le 17.30, in via Emilia, l'altezza del civico 36, a Beivars di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivata la Polizia di Stato), la persona che conduceva una vettura ha perso il controllo, la macchina è uscita di strada. Nessun altro mezzo coinvolto. Immediata la chiamata di aiuto giunta al numero unico 112 e sul posto sono state inviate tempestivamente dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria l'equipaggio di un'auto medica è l'equipaggio di un'ambulanza provenienti entrambe da Udine. Attivati anche per quanto di competenze ai vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari, ma per il conducente, nonostante la tempestività dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.