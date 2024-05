MONFALCONE (GORIZIA) - Stamane, mercoledì 8 maggio, al Palazzo del Municipio di Monfalcone si è tenuto il decimo Recruiting day promosso dallo stesso Comune insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia e l'agenzia per il lavoro MAW Spa. 300 candidati si sono confrontati con 12 aziende del territorio alla ricerca di nuovo personale. A disposizione oltre 100 posti di lavoro per figure professionali differenziate.

«Monfalcone è una città importante per il lavoro - rileva il sindaco, Anna Maria Cisint - È partito infatti da qui il primo recruiting day organizzato in collaborazione con la Regione e da allora abbiamo intrapreso insieme un percorso per supportare i cittadini alla ricerca di nuove opportunità professionali, sia per chi cerca un lavoro che per chi ha voglia di cambiare quello che ha già. Grazie anche alle agenzie per il lavoro, alle aziende e a tutti coloro che si impegnano nella costruzione di queste iniziative è possibile programmare periodicamente delle giornate dedicate alla ricerca del lavoro, durante le quali vengono selezionate le persone, con profili e skills differenziati, che potranno far parte del patrimonio delle aziende del territorio, risorse fondamentali per la crescita delle aziende stesse e del nostro tessuto economico».

Diverse le figure professionali ricercate: ingegneri, progettisti, impiegati, disegnatori tecnici, operatori manutenzione verde, operatori cimiteriali, panettieri, pasticceri, addetti al confezionamento, tecnici riparazioni, saldatori, operatori taglio, controllo qualità, addetti alla produzione, manutentori elettrici, design specialist junior, addetti alla vendita, operai, addetti contabilità e fatturazione, manutentori, carrellisti, addetti alle pulizie, escavatoristi, camionisti, elettricisti.

«Una dimostrazione - sottolinea il vicesindaco Antonio Garritani - che le aziende del territorio e i cittadini hanno fiducia nelle istituzioni e che vede l’Amministrazione Comunale ricoprire il suo ruolo principe: essere la prima interfaccia del cittadino».

«Un modo - conclude Cisint - per fare circolare il lavoro all’interno della Regione, valorizzando le nostre eccellenze e le nostre persone. Il primo maggio, da noi, dev’essere tutto l’anno».

Le aziende che hanno preso parte al Recruiting Day sono: