Si schianta contro la cuspide del guardrail: ferita una donna Foto

PADOVA - Incidente alle 2.40 della notte di sabato 28 gennaio, lungo la tangenziale Padova-Limena: un’auto finita conto la cuspide del guardrail, coinvolta anche una seconda vettura. Nello schianto è rimasta ferita una donna. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i sanitari ai soccorsi alla conducente rimasta ferita, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e gli ausiliari di autostrada (competenti per la tangenziale) per bonificare la sede stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.