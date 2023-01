Incidente a Noale. Auto finisce nel fossato pieno d'acqua: ferite le due persone a bordo

NOALE - Alle 7:40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo Strada del Parauro incrocio con Via Semitecolo a Noale, per un’auto finita nel fossato con due persone a bordo rimaste ferite. I pompieri accorsi da Mestre con il personale di prima partenza e il nucleo sommozzatori, era stato segnalato un fossato pieno d’acqua, e l’autogrù da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le due persone coinvolte nell’incidente sono state assistite dal personale del Suem e trasferite in pronto soccorso.

Successivamente si è provveduto con l’autogrù al recupero dell’auto dal fossato che è stata portata via dal carro attrezzi. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 9.