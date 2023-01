MESTRE - ​Prendono un tombino, spaccano la vetrina dell'Amburgheria e spariscono con il bottino. Gestore furioso: «È l'ennesima volta». Brutto San Silvestro per i titolari dell'Amburgheria, un fast food a Mestre in via Terraglio 126.

La sera del 31 dicembre, dei malviventi hanno spaccato la vetrina dell'esercizio commerciale con un tombino in metallo. Una volta all'interno, hanno rubato le poche centinaia di euro rimaste nel fondo cassa. Il gestore furioso ha raccontato al Gazzettino: «Siamo stanchi, è l'ennesima volta che succede. Lo scorso mese hanno rubato nel nostro locale Le Colonne, in centro a Mestre, in via Palazzo. L'anno scorso un altro furto all'Amburgheria, in quel caso con un piede di porco. Segnalazioni di questo tipo da parte dei commercianti mestrini sono infinite, non ne possiamo più».