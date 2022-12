MESTRE - ​Spacca con un tombino la vetrina del ferramenta: arraffa soldi e materiale e fugge con il bottino. È entrato alle 5.20 del mattino, portando via un po' di soldi e materiale. Quando la polizia è arrivata, il ladro era già fuggito.

È il "Negozio del colore" in via Bissuola ad aver subito il colpo. Il ladro avrebbe usato un tombino per spaccare la vetrina. E avrebbe portato via utensili in vendita e i pochi contati all'interno. Il sistema di videosorveglianza contribuirà alle indagini.