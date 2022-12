Sradicano un tombino, sfondano la vetrina del parrucchiere e rubano l'incasso. Titolare furioso: «Stufi di furti e spaccio» Video

MARGHERA - Sradicano un tombino, sfondano la vetrina del parrucchiere e rubano l'incasso. Titolare furioso: «Stufi di furti e spaccio». La scorsa notte, intorno alle due, nuova spaccata a Marghera. I malviventi avrebbero divelto un tombino dalla strada, frantumando la vetrina di un negozio di parrucchiere. Una volta dentro, si sarebbero limitati a rubare i soldi del fondo cassa. Lasciano lì tutti i macchinari e gli attrezzi del mestiere. Il malcapitato titolare è stato avvertito dalla polizia e una volta sul posto non ha potuto far altro che costatare l'accaduto.

«Per fortuna - spiega il parrucchiere nel filmato - nel fondo cassa c'erano pochi soldi, è più il danno della vetrina rotta. Circa mille euro». Poi aggiunge: «Marghera è abbandonata a se stessa, anche i turisti che passano vengono derubati. Portano via passaporti, cellulari. È pieno di malviventi. Vengono a disturbare i negozi e non possiamo dire niente. Chiamiamo la polizia e non arriva. Siamo soli. Se la sera esci con la tua compagna, non sai cosa ti succede. Le spaccate ai negozi qui sono all'ordine del giorno e ci sono anche tanti furti in casa».

Non è tutto. C'è poi il tema droga. «Gli sbandati - continua il parrucchiere - consumano droga qui davanti e poi vengono da me in negozio a lavarsi le mani. Se non li lascio entrare, picchiano sul vetro. Chiediamo più presidi delle forze dell'ordine. Vogliamo lo stesso trattamento di Mestre».