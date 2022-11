Mestre, via Piave: allarme sicurezza. Il questore incontra i residenti: «Ladri in casa con mio figlio e mia madre presenti»

MESTRE - «Ho subito un furto in casa con mia madre anziana e mio figlio di cinque anni presenti». Alessandro, 51 anni, è uno dei tanti residenti della zona di via Piave, che si è messo in fila per il colloquio con il questore Maurizio Masciopinto, all'indomani degli ennesimi episodi di violenza, tra liti e accoltellamenti. Masciopinto, su un camper della polizia, ha raccolto le istanze dei presenti, tra storie di furti, aggressioni e tanta paura. (Servizio di Emiliana Costa)