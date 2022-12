MESTRE - Adesso, prima di parcheggiare, sarà meglio verificare anche la tenuta “a prova di ladri” dei tombini. Perché, altrimenti, si rischia di far la fine dello sfortunato proprietario della Ford Fiesta che, il giorno di Natale, ha ricevuto il “regalo” di un ladro che, una volta staccato il tombino dalla strada, lo ha usato per sfondare il finestrino del lato passeggero per razziare la vettura.

Siamo, manco a dirsi, nel rione Piave tra via Podgora e via Monte San Michele. É qui che l’altroieri, nel primo pomeriggio, si è compiuto l’ennesimo raid sulle auto in sosta. Ad accorgersene è stato un passante, residente da sempre in zona, che ha fotografato l’auto e il pesante chiusino in ghisa appoggiato a lato, con il tombino rimasto scoperto.

«Furti nelle auto ne avevo già visti, ma di sicuro non in questo modo - racconta l’abitante -. Purtroppo da queste parti ci sono sempre più tossicodipendenti a caccia di soldi che non si fanno più remore. Una volta rubavano le autoradio, adesso basta lasciare una borsa o un sacchetto in auto per fare questa fine».

Brutto segnale, dunque, anche perché questo non è stato l’unico raid nelle auto in zona nel giorno di Natale.

Anche una Fiat Panda, questa volta parcheggiata in un giardino privato, è stata svuotata forzando la portiera del conducente.

Insomma, nel rione Piave non sono più a rischio solo le auto parcheggiate lungo le strade, ma anche quelle nelle aree private.