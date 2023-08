Il ciclone Poppea è arrivato, allerta in tutto il Nordest. Torna l'acqua alta a Venezia, frana nel Veronese

Meteo, il ciclone Poppea è qui. L'ondata di maltempo prevista a partire da lunedì 28 agosto in Veneto e Fvg sta attraversando le regioni del Nordest. Il ciclone tanto atteso è arrivato a smorzare il caldo, ma c'è paura per i danni che potrebbe causare. Non solo, si temono le conseguenze metereologiche che potrebbero sortire dall'incrocio con la tempesta Betty.

Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno proclamato già ieri sera, 27 agosto, l'allerta meteo.