Venezia, turisti sorpresi dall'acqua alta a piazza San Marco: in maglietta e bermuda, saltellano nelle pozzanghere a piedi nudi Video

VENEZIA - Turisti sorpresi dall'acqua alta in piazza San Marco: in maglietta e bermuda, saltellano nelle pozzanghere a piedi nudi.

Il maltempo è arrivato in laguna e con la pioggia è tornata l'acqua alta in piazza San Marco.

Oggi, lunedì 28 agosto, i turisti in coda per visitare la basilica di San Marco sono stati "sorpresi" dalle maxi pozzanghere. La maggior parte dei visitatori in maglietta e bermuda hanno accolto la novità con filosfia, saltellando tra le pozzanghere anche a piedi scalzi.