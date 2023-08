Acqua alta ad agosto, turisti a mollo in piazza San Marco

VENEZIA - Acqua alta in piazza San Marco a Venezia. La prima domenica di agosto regala uno scenario insolito per l’estate. Nel centro della città migliaia di turisti si sono ritrovati con l'acqua ai polpacci. Uno scenario insolito per questo periodo tanto che non sono state installate le pedane per camminare. A rimanere sorpresi sono soprattutto i turisti che, impreparati, si sono tolti le scarpe per attraversare piazza San Marco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA