Tempesta Betty arriva a Roma, bomba d'acqua e grandinate: è allerta gialla nel Lazio. Dove e quando colpirà

Maltempo a Roma, in arrivo la tempesta Betty. Il cielo è scuro e minaccioso oggi, non promette nulla di buono. L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalla mattina di domani, lunedì 28 agosto, e per le successive 24-48 ore.

