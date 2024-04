Missile russo colpisce a 15 km dal confine con la Polonia. «Decine di bombe e razzi sono caduti sul distretto di Leopoli (Ucraina)», lo ha reso noto il premier polacco, Donald Tusk, con un post su X. Perché questo annuncio? D'altra parte, come sappiamo, ci sono stati incidenti simili anche nel recente passato. Come lo scorso 24 marzo, quando un missile da crociera lanciato da Mosca ha violato lo spazio aereo di Varsavia. Per non parlare del 15 novembre 2023, quando due razzi colpirono il territorio polacco. E lì si che si rischiò la guerra mondiale. Allora perché tanto clamore?

Russia, attacco a due voli finlandesi sopra l'Estonia (nello spazio aereo Nato): Gps bloccati, costretti a invertire la rotta

Cosa c'è dietro

Anche in Polonia si avvicinano le Europee. Un altro test per il premier polacco. «In questo momento Mateusz Morawiecki (ex premier) sta stabilendo una strategia antieuropea comune con i politici di estrema destra filo-Putin di Budapest. Stupidità? Tradimento? O entrambi?', ha scritto Tusk. È evidente, dunque, come il suo obiettivo sia quello di attaccare il rivale politico. Quali sono le sue posizioni? L’ex primo ministro polacco ha lasciato la porta aperta a una possibile fusione tra il suo gruppo politico euroscettico e l’estrema destra al Parlamento europeo. Ed è questo che preoccupa Tusk.

Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie? — Donald Tusk (@donaldtusk) April 27, 2024

L'allarme del raid

Dove è avvenuto l'attacco che ha colpito vicino alla Polonia? Allarmi di raid aerei sono stati annunciati nella notte tra venerdì e sabato in diverse regioni ucraine. Tra cui Kherson, Mykolaiv, Kirovograd e Dnipropetrovsk, ha riferito il sito ucraino Pravda, citando fonti militari. Il capo dell'amministrazione della regione di Kharkiv, Oleh Synehubov, ha annunciato che i russi hanno attaccato, tra gli altri, l'ospedale psichiatrico di Kharkiv con missili S-300.

I precedenti

Ci sono diversi precedenti di missili russi caduti in Polonia al confinte. Lo scorso 24 marzo un missile da crociera lanciato da Mosca ha violato lo spazio aereo di Varsavia. «L’oggetto è entrato nello spazio polacco vicino alla città di Oserdow ed è rimasto lì per 39 secondi. Per l’intera durata del volo, è stato seguito dai sistemi radar militari», così le forze armate del Paese Nato su X. Ma ben più grave fu quello del 15 novembre 2023. Due missili russi mancano il bersaglio (probabilmente Leopoli) di 100 km. Dove finiscono? Sul territorio polacco, a Przewodow. Ci sono anche due vittime. Un pomeriggio di vera tensione. Che poi, però, si risolse senza un nulla di fatto.

Il rischio guerra mondiale

Cosa sarebbe successo se il missile russo fosse caduto in territorio polacco? Qui interviene l'articolo 5 della Nato. Quando scatta? Solo nel caso in cui gli Stati membri ritengano che si sia stato «un attacco armato». Questo, ad esempio, non è il caso. Perché l'obiettivo era evidentemente l'Ucraina. Se però gli Alleati dovrebbero ritenere diversamente, allora, nell'esercizio del diritto di legittima difesa (individuale o collettiva) riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisteranno «la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza».