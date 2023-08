Meteo in Veneto e Fvg, maltempo in arrivo con il Ciclone Poppea. Timori per la tempesta Betty: potrebbe diventare un uragano - Le previsioni

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni indicano l'arrivo di una forte perturbazione, anche in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il ciclone Poppea che sta sopraggiungendo in Italia dalla Gran Bretagna potrebbe scatenare violente burrasche su alcune zone dell’Italia. Questo fenomeno atmosferico è causato dal pericoloso scontro tra l’aria rovente dell’anticiclone africano e quella fresca in arrivo dal Nord. Considerato poi che la temperatura delle acque dei nostri mari è ancora calda tra i 28-30°, l'incrocio di tutti questi elementi potrebbe creare i presupposti affinché Betty possa trasformi in un vero e proprio uragano.

Quali sono le condizioni perché si formi un uragano?

Per il fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò, le condizioni perché un normale vortice ciclonico si trasformi in un ciclone tropicale o in un uragano mediterraneo richiedono «temperature delle acque marine superiori ai 26°C, intensa evaporazione, presenza di un'area centrale di bassa pressione circondata da zone a pressione più elevata e venti convergenti».

La tempesta Betty

A partire da domenica 27 agosto e lunedì 28 assisteremo ad un netto peggioramento delle condizioni meteo su tutto il paese. Gli esperti prevedono già temporali abbastanza forti che anticiperanno la perturbazione vera e propria a partire da oggi, 26 agosto. Le regioni interessate maggiormente dalle piogge dovranno stare molto attente perché terreni aridi da giorni di caldo infernale potrebbero limitare la capacità di assorbimento con il risultato di far aumentare le probabilità di allagamenti o alluvioni.

L'allerta nelle città

Le forti grandinate potranno essere accompagnate anche da raffiche di vento molto forte fino a 120-130 km/h. Le regioni a cui porre particolare attenzione saranno: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana e Trentino Alto Adige.

Occhio anche alle fasce orarie in cui porre attenzione soprattutto se si esce di casa:

Torino: sabato 26 dalle 17 alle 23;

Milano: sabato 26 dalle 17 alle 21;

Biella, Novara, Vercelli, Varese, Como, Lecco: sabato dalle 15 alle 24;

Brescia, Mantova, Cremona: domenica dalle 14 alle 23;

Bolzano e Trento: sabato dalle 20, domenica dalle 14-22;

Genova, Savona: domenica dalle ore 2 alle 24;

La Spezia: domenica dalle 19 alle 2 di Lunedì;

Massa Carrara, Pisa, Lucca, Pistoia: domenica dalle 20 alle 12 di Lunedì;

Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Belluno: lunedì dalle 2 alle 20.

In queste zone la Protezione Civile diramerà degli avvisi di allerta meteo di colore diverso a seconda della gravità della situazione. Allerte che potranno aiutarci a capire dove e quando fare attenzione. La tempesta Betty porterà anche ad un abbassamento repentino delle temperature che scenderanno in alcune zone anche di 20°C. Un abbassamento tale che sulle Alpi oltre i 2000-2500 metri potrebbe esserci il ritorno della neve. Andiamo verso settembre e difficilmente le temperature si rialzeranno ai livelli attuali.







Le previsioni meteo

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

SABATO 26 AGOSTO

Nord: Giungeranno forti temporali al Nordovest, dapprima sui rilievi, poi in serata sulle pianure. Altrove sarà ancora soleggiato e caldo.

Centro: Comanda il tempo ancora l'anticiclone africano Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e le temperature massime si fermeranno a 36°C.

Sud: Condizioni stabili dell'atmosfera grazie all'anticiclone Nerone pertanto in questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

DOMENICA 27 AGOSTO

Nord: Tempo in peggioramento con temporali violenti da Alpi, Prealpi, pianure del Nordovest verso le Dolomiti entro sera. Calo termico.

Centro: In questa giornata la nuvolosità aumenterà in Toscana, altrove sarà ancora pianamente soleggiato. In nottata temporali in Versilia.

Sud: L'anticiclone Nerone domina le regioni scaldandole ulteriormente. Giornata soleggiata ma con più nubi in Campania. Caldo intenso in Puglia.

LUNEDI 28 AGOSTO

Nord: Il ciclone Poppea attraversa le regioni. In questa giornata avremo condizioni di maltempo, anche estremo, su Lombardia e Nordest.

Centro: Il ciclone Poppea interessa alcune regioni per cui il tempo è previsto in forte peggioramento su Toscana e Umbria, altrove nubi irregolari

Sud: La pressione è in diminuzione e così la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo prima in Sardegna e poi anche sulla Campania.

In Trentino caldo tropicale, ma da domenica cambia

Prosegue fino a sabato 26 agosto, l’ondata di caldo che da diversi giorni interessa il Trentino. Lo segnala Meteotrentino. Fino a sabato il cielo sarà infatti ben soleggiato e le temperature molto elevate e ben sopra le medie, con valori diurni superiori ai 35-36 gradi centigradi e notti tropicali anche in molte localita nei fondovalle (valori minimi superiori ai 20 gradi centigradi). Saranno comunque probabili rovesci e temporali al pomeriggio-sera e nella notte, specie sabato. Domenica l’arrivo di una saccatura di origine nordatlantica porterà un significativo peggioramento della situazione meteo, con rovesci e temporali diffusi che, a partire dal pomeriggio e poi nel corso della notte, localmente potranno anche risultare intensi con grandine e forti raffiche di vento.

Lunedi il cielo sarà perlopiu coperto con diffusi rovesci e temporali localmente anche intensi e un brusco calo delle temperature; i fenomeni saranno poi in attenuazione dal pomeriggio. Complessivamente in tutto l’evento le precipitazioni saranno abbondanti e a tratti intense mentre le temperature subiranno un sensibile calo e tenderanno a posizionarsi fino a mercoledi addirittura al di sotto delle medie del periodo. Martedi e mercoledi sarà infatti molto piu fresco, con nuvolosita variabile alternata a prevalenti tratti soleggiati; sarà possibile qualche isolato rovescio.