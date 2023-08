Caldo record agli sgoccioli, ciclone nord europeo in arrivo. Pioggia e venti forti: temperature in discesa fino ai 15-20 gradi

Un'estate dal clima e dal meteo incerto. Il caldo sahariano sta per cedere il passo al ciclone nord europeo.

Ultimi giorni di sole forte, con temperature che sfioreranno i 40°C e che non lasceranno respiro ai cittadini e ai turisti.

Tempesta Betty arriva in Italia, violenti temporali e grandinate: ecco dove e quando colpirà

Attenzione però alle nubi: le precipitazioni sono dietro l'angolo. Da domenica il brusco calo termico anche di 15-20°C.

Il Ciclone dal Nord Europa

L'anticiclone africano ha i giorni contati. Il caldo sahariano sta per cedere il passo al ciclone nord europeo. Fino a sabato le condizioni attuali rimarranno invariate. Da domenica brusco calo termico anche di 15-20°C.

Intanto nei prossimi giorni si prevede che le massime saliranno ulteriormente di qualche grado e così i 39-40°C potrebbero essere raggiunti su molte città del Centro-Nord, come ad esempio Firenze, Prato, Arezzo, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, fino a 37-38°C a Roma, Milano, Padova, Bolzano, in Sardegna e su alcune zone del Sud (tarantino, costa lucana, casertano, siracusano).

Il caldo continuerà poi anche di notte quando i valori rimarranno prossimi ai 30-31°C almeno fino a mezzanotte. Da sabato inizierà a fare più fresco, anche se di poco, e sono previsti i primi forti temporali lungo le Alpi e, verso sera, anche nelle zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia. Domenica il maltempo colpirà il Nordovest e in serata anche il Triveneto. Nel corso di lunedì 28 il ciclone si posizionerà sul golfo di Genova muovendosi lentamente verso il medio alto Adriatico.

Temporali violenti con nubifragi, grandine di grosse dimensione e forti raffiche di vento potranno colpire gran parte delle regioni centro-settentrionali. L'aria fresca in arrivo farà crollare lo zero termico fin verso i 2800/3000m. Il vento, a tratti impetuoso, spazzerà via la canicola africana provocando un tracollo delle temperature che potrebbero perdere anche 15-20°C rispetto a questi giorni.

Bollino rosso

Le previsioni di giovedì 24 agosto

Italia ancora arroventata, con 17 città da bollino rosso oggi e ben 19 domani. La situazione migliora sabato, quando scendono acon il livello massimo d'allerta per i rischi sulla salute. Questo il quadro che emerge dal bollettino aggiornato del ministero della Salute. Nel dettaglio, oggi sono rosse Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. A queste si aggiungono venerdì, il giorno più caldo, Bari e Campobasso. Sabato arriva un pò di tregua, con 'solò 16 città afose: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona., dopo giorni consecutivi da bollino rosso, Milano, Napoli, Torino, Genova, Catania, Pescara, Reggio Calabria e Viterbo, che passano al livello 1 di allerta, bollino giallo. E compaiono anche i primi bollini verdi (livello 0), a Cagliari domani e sabato e a Civitavecchia sabato.

Super caldo con l'anticiclone Nerone. Giornata perlopiù soleggiata, ma molte nubi interesseranno Cilento, Calabria e Sicilia anche con occasionali pur se rare precipitazioni, più probabili sulla Sicilia interna (in questo caso con temporale). Caldo intenso a 37-41°C al Centro-Nord. Venti deboli, in prevalenza settentrionali. Mari generalmente calmi e caldi.

Le previsioni di venerdì 25 agosto

Giornata caldissima al Centro-Nord con 38-40°C diffusi, meno caldo al Sud. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, ma molte nubi interesseranno Calabria e Sicilia anche con occasionali precipitazioni a carattere sparso sui settori sudorientali dell'isola. Attesi, inoltre, alcuni temporali sui confini alpini occidentali.

Le previsioni di sabato 26 agosto

Al nord: temporali sui rilievi del Nordovest, in serata possibili anche sulle zone di pianura vicine ad essi. Al centro: sole e caldo meno intenso. A sud: soleggiato e caldo in aumento.